İBB 50 milyon liralık hediye dağıtıyor: Bonbon şeker, lokum, diş fırçası seti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mobil iletişim hizmet alım işi' adı altında 49 milyon 967 bin 450 TL’lik ihale yaptığı ortaya çıktı. İhale kapsamında vatandaşa 'hediyeler' dağıtılacak...

İBB'nin “Mobil iletişim hizmet alım işi” adı altında 49 milyon 967 bin 450 TL’lik ihale yaptığı ortaya çıktı.

İBB'nin yaptığı 25 Eylül 2018-25 Eylül 2019 dönemini kapsayan ihalenin amacı, “Halkımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini almak, mobil araçlarımıza gelen vatandaşlarımıza promosyon hediyelerini vermek, turistlere hizmet ederek ülkemizin tanıtımını yapmak” olarak açıklandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, mobil iletişim merkezlerindeki ihale kapsamında vatandaşa su, poşet çay, hazır kahve, bonbon şeker, satranç takımı, kutulu lokum, diş fırçası seti, mobil şarj cihazı, kalem, oyuncak bebek ve araba, puzzle, şapka, pamuk şeker, patlamış mısır, bardak mısır ve tepsi de hediye edilecek.