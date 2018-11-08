Hüsnü Mahalli'ye Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye 'Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret' iddiasıyla hapis cezası verildi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hapis cezası verildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahalli, "Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Ben her zaman 'Sayın Cumhurbaşkanı' şeklinde ifade ettim. Diktatör kelimesi de hakaret içeren bir kelime değildir. Kaldı ki uluslararası camiada tek kişide toplanan yetki ile ilgili olarak belirtilmiş bir tanımdır. Benim yaptığım gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir şey değildir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise "Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanının adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Hüsnü Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" iddiasıyla 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla ise 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Mahalli'nin 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.