Hüseyin Duman anılıyor

Sosyalist İktidar Partisi'nin (SİP) seçim konvoyuna yapılan saldırıda katledilen komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, Türkiye Komünist Partisi tarafından yarın mezarı başında anılacak.

17 Nisan 1999 tarihinde Sosyalist İktidar Partisi'nin seçim konvoyuna faşist bir güruh tarafından yapılan saldırıda katledilen komünist tekstil işçisi Hüseyin Duman, yarın mezarı başında anılacak.

Duman'ın anması ailesi ve Türkiye Komünist Partili yoldaşları tarafından düzenlenecek.

NE OLMUŞTU?

18 Nisan 1999 seçimlerinden bir gün önce, 17 Nisan 1999 tarihinde, İstanbul Ümraniye’de partinin seçim konvoyuna faşistler tarafından saldırılmış, Hüseyin Duman arkadaşlarını korurken eski ülkü ocakları başkanı İhsan Bal’ın silahından çıkan kurşunla kalbinden vurularak yaşamını yitirmişti.

TKP'den anmaya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: