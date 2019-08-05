Hüseyin Cennet düğün kutlamasında öldürüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen bir düğünde yapılan kutlama atışları 12 yaşında bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Arıl Mahallesi'nde yapılan düğün sırasında tüfek ve tabancalarla havaya ateş edildiği sırada bir tabancadan çıkan mermi, 12 yaşındaki Hüseyin Cennet'e isabet etti. Hastaneye kaldırılan Cennet yaşamını yitirdi. Jandarma'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Haber, basında alışılmış "maganda kurşunu" başlıklarıyla kendine yer bulurken Hüseyin Cennet'in ailesiyle birlikte düğünde bulunduğu sırada can verdiği öğrenildi.