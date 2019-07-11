Hüseyin Aykol gözaltına alındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol Ankara’daki evinden gözaltına alındı.
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan isimlerden Hüseyin Aykol, Ayşe Düzkan, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran’ın yargılandığı davada 29 Kasım 2018 tarihinde karar çıkmıştı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda gazeteci Hüseyin Aykol’a “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 3 yıl 9 ay, Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran’a ise ayrı ayrı 1 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmişti.
Hapis cezaları da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.
Ayrıca Hüseyin Aykol’a verilmiş başka hapis cezaları da bulunuyor.