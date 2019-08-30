Hurufatı silik ama Ertuğrul Özkök ruhu yaşıyor! Hürriyet’ten 'Hande’li Zafer Bayramı

El değiştirip Demirören Holding'e zimmetlendikten sonra gazete olma vasfını bütünüyle yitirin Hürriyet gazetesi hiçbir masraftan kaçınmayarak Hande Fırat’ı ‘Ankara’dan arabayla 40 dakika mesafede’ bir çukura göndererek 30 Ağustos Zafer bayramı haberi yaptırdı…

El değiştirip Demirören Holding'e zimmetlendikten sonra gazete olma vasfını bütünüyle yitirin eski medya düzeninin “amiral gemisi”, yeni medya düzenin “altı delik takası” Hürriyet gazetesi tuhaf işlere imza atmaya devam ediyor.

Sonuncusu bugün yayında. Gazete 30 Ağustos’u yazma görevini 15 Temmuz Kahramanı Hande Fırat’a vermiş. O da düşünüp taşınıp yazıyı “arazide” yazmaya karar vermiş. İstikamet Ankara Hürriyet temsilciliğine “araba ile 40 dakika mesafede” Basrikale mevzileri. Hürriyet’in manşet fotoğrafı Basrikale mevzilerinde Hande Fırat’ın sığabileceği genişlikteki çukurlardan birinde çekilmiş. “Hande Fırat 30 Ağustos’u çukurdan bildiriyor” mizanseni böyle ortaya çıkmış.

Diğer fotoğrafında çukur yok. Gözünde dürbün mevzileri gözleyen Mustafa Kemal heykelinin arkasında beyazlara bürünmüş Hande Fırat görünüyor. Tabii o zaman iPhone, Facetime gibi gelişmiş araçlar yok, Yunan taarruzunu öyle “FETÖ” taarruzunu savuşturur gibi savuşturmak mümkün değil. Dürbünle araziyi gözetleyeceksin. Mesaj sanırız bu!

30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan önce “o topraklara” yapılan Hande’li zafer gezisi ne olur ne olmaz denilerek Polatlı’nın MHP’li Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve belediyenin kurduğu “Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü" Kadim Koç eşliğinde yapılmış. Onlar anlatmış, Hande Fırat ağlamış.

Eskiden bu tür müsamereleri Ertuğrul Özkök düzenlerdi. PKK ile savaşın en sert zamanlarında gazetenin yayın yönetmeni Enis Berberoğlu’nu dağa çıkarıp, üstelik dağda masa kurdurup çektirilen fotoğraf bunların en bilinenlerinden. Zaman değişti, Hürriyet dağdan çukura indi. Özkök ise gazetenin sıradan yanaşmalarından biri derecesinde. O olsaydı, çukurun kenarına bir şişe pahalı şarap da iliştirirdi!