Hürriyet'ten 'yalan haber' açıklaması: Bizden değil HDP’den açıklama istenmeli

'HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara'yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek' başlıklı haberi tepki çeken Hürriyet, 'CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler' şeklinde açıklamada bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarını haber yaparken, Temelli'nin söylemediği sözleri başlığa çekerek 'HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara'yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek' şeklinde haber yapan Hürriyet konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Hürriyet, Temelli’nin açıklamalarıyla ittifaktaki varlıklarını söylemesi haberini vermiştir. CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler" denildi.

HDP AÇIKLAMASINDA NE DENMİŞTİ?

Hürriyet'in "İstanbul-Ankara'yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek" dediğini öne sürdüğü Temelli, şöyle konuşmuştu:

"Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur.''