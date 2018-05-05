Hürriyet'ten Muharrem İnce'ye sansür kararı

Demirören Grubu'nun satın aldığı Hürriyet gazetesinin Muharrem İnce ile yapılacak röportajı son anda engellediği ileri sürüldü.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışının ardından, medya grubunda kriz devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde bir muhabir Pazar günü Muharrem İnce ile röportaj yapmak için girişimde bulundu. Başlangıçta gazete yönetimi de röportaja onay verdi. Röportaj için tüm hazırlıklar tamamlanırken, kritik bir gelişme oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, İnce’yle röportaj yapacak olan muhabire, röportajın iptal edildiği, gazetede röportajın yer almayacağı bildirildi.

Dün, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi ilan ettiği törenin CNN Türk’te kesintisiz yayımlanmasının da üst yönetimde tartışma yarattığı belirtiliyor.