Hürriyet'ten itiraf gibi fotoğraf: DHA ekibi El Kaide bağlantılı örgütün aracıyla dolaşıyor!

Hürriyet tarafından yayımlanan 'Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü' başlıklı haberde, DHA ekibinin El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in aracıyla dolaştığı görülüyor.

Büyük bölümü El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın kontrolündeki İdlib'de dolaşan DHA ekibinin, El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in aracını kullandığı, ekibin kendi yayımladığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

Hürriyet'in "Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü" başlıklı haberinde, Rusya ve Suriye'nin El Kaide karşıtı operasyonları eleştirilirken, haber fotoğrafında DHA ekibinin kullandığı araçta Beyaz Miğferler logosu olduğu görülüyordu.

El Kaide kontrolündeki bölgelerde bulunan DHA ekibinin bulunduğu araç için "çok yakını, savaş uçakları tarafından hedef alındı" denilen haberde, DHA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Hürriyet tarafından yapılan haber:

Araçta görülen Beyaz Miğferler logosu:

Beyaz Miğferler ile El Kaide'nin birlikte hareket ettiğini gösteren kimi fotoğraflar: