Hülya Koçyiğit'e AKP ödülü: İhaleyi damadı kaptı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen oyuncu Hülya Koçyiğit, 'Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür' sözlerinin ödülünü aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı ihalesini Koçyiğit'in damadı kaptı.

"Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek" diyen, 'Tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim' sözleriyle de AKP kanallarından dizi siparişinde bulunan Hülya Koçyiğit'in damadı dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı ihalesini almayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı’nda bulunan büfe ve ticari yapıları içerisinde barındıran ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere yapılan ihaleye, tek firma olarak Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti iş ortaklığı katıldı.

8 milyon 500 TL'ye alınan ihale sonrası Koçyiğit'in damadı tam 8 yıl boyunca plajı işletecek.