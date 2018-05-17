Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'den ne istediği belli oldu: Erdoğan'la görüş

Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ün adaylık tartışmalarının sürdüğü dönemde yaptığı ziyaret tartışılmaya devam ederken, Akar'ın görüşmede Gül'den Erdoğan'la temasa geçmesini istediği ileri sürüldü.

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar arasındaki görüşmeyle ilgili bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, görüşmeden detaylar aktardı.

Müderrisoğlu, "Görüşmede Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş" ifadelerini kullandı.

“O onu dedi, bu bunu dedi’ üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş” diyen Müderrisoğlu, yazısına şöyle devam etti: