Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'den ne istediği belli oldu: Erdoğan'la görüş

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar arasındaki görüşmeyle ilgili bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, görüşmeden detaylar aktardı.
Müderrisoğlu, "Görüşmede Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş" ifadelerini kullandı.
“O onu dedi, bu bunu dedi’ üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş” diyen Müderrisoğlu, yazısına şöyle devam etti:
“İddia edildiği gibi siyaset de yapılmamış! Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş. Olmaz ama... Dikte edici bir üslup da takınılmamış.”