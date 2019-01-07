CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine dava açan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin, 'Hulusi Akar’ı kazıdık altından siyasal İslamcı çıktı' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tele1’de Merdan Yanardağ’ın sunduğu “Türkiye’nin Yönü” programında, Milli Savunma Bakanı tarafından kendisine açılan tazminat ve ceza davalarına ilişkin konuştu.

“Susturmak istiyorlar. Sindirmek istiyorlar. Bir kelime eksik söylersek, bir adım geri atarsak diz çökmüş oluruz. Kendisini her mecrada sorgulamaya, hesap sormaya devam edeceğiz" diyen Özel, "Bütün diktatörler korku ikliminden ve umutsuzluktan beslenirler. Recep Tayyip Erdoğan da bundan beslenmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Özel, Akar'ın açtığı davaya ilişkin, “Herkesin dokunulabilir olduğunu göstermek istedik. Hulusi Akar’a sorulacak sorular vardı. Hulusi Akar'ı kazıyınca altından ne çıkıyor diye baktık. Bir siyasal İslamcı çıktığını gördük de o nedenle konuşuyoruz. Siyasal İslamcılar orduda hakim olduğundan beri beyefendi hızla yükselmiş, önünü temizlemişler. Sen silah arkadaşlarını ziyarete gitmedin ama kimlere gitmiş; Nuri Pakdil'e gitmiş. Atatürk'e 'Firavun' diyen bir adama gitmiş. Sen Atatürk'e hakaret eden kişiyi ziyaret ediyorsun komutan olarak. Atatürk'ün ordusunun başındasın sen. Bu kadın Atatürk'ün manevi kızına söven birine, Mehtap Yılmaz’a koşup gidiyor. Hulusi Akar’ı kazıdık altından siyasal İslamcı çıktı” diye konuştu.