Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili bir takım dedikodular olduğunu belirterek, 'Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve emniyetimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını da göz önüne alıyoruz' dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili bazı yorumlar yapıldığını kaydeden Bakan Akar, ülkenin güvenliği ve gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını kaydetti.

Akar, "Burada benim söyleyeceğim bir tek husus var, bunlar olmuş bitmiş şeyler değil. Bunlar bazı ihtimaller. Bazı olasılıklardan bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor, ilgili kurumlarımız ve bakanlıklarımızla ayrıntılı bir şekilde çalışılıyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve emniyetimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını da göz önüne alıyoruz. Bunların hepsini em optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bunların hepsi tekrar altını çiziyorum bir takım ihtimallerden, birtakım imkanlardan bahsediyoruz. Bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Cumhurbaşkanımızın incelemesine, değerlendirmesine, onaylamalarına müteakip de işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Gerçekten bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız" dedi.