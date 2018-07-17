Hulusi Akar'dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veda mesajı yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığı görevini devreden Orgeneral Hulusi Akar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veda mesajı yayımlandı.

Mesajdan bir bölüm şöyle:

“Ordu-millet” dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyerek desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve varlığıyla çalışmalarımızda bizlere güç veren asil milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daima daha ileriye gitmesi için emek harcayan ve değerli katkılarda bulunan başta birlikte çalıştığım Kuvvet Komutanlarımıza, İkinci Başkanlarımıza, Jandarma Genel Komutanlarına, Sahil Güvenlik Komutanlarına, General, Amiral, Subay, Astsubay, Devlet Memuru, İşçi, Uzman Erbaş ve Erlerimize, Kahraman Gazilerimize, terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla birlikte omuz omuza çalışan Jandarma Personeli, Emniyet Güçleri ve Güvenlik Korucularımıza, emekli mensuplarımıza; görev sürem boyunca desteklerini her zaman yanımda hissettiğim tüm değerli silah ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugünkü seviyeye gelmesinde emeği geçen önceki Sayın Genelkurmay Başkanları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarını saygı ve şükranla anıyorum.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kıymetli aile fertlerinizle birlikte huzur ve esenlik dolu bir ömür geçirmeniz temennisiyle hepinizi en içten duygularla selamlıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına emir-komuta etmenin gururuyla sizlere arzıveda ederken her birinizin gözlerinden öpüyorum.