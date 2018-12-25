Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin alımı için, 'Planlandığı gibi devam ediyor' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı konusunda "Planlandığı gibi devam ediyor" dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar tek tip askerlik konusunda, "Geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor" dedi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığına göre, Akar şunları söyledi:

Özlük hakları: "Gazi ve malüller için çalışmalar devam ediyor. Kardeşlerimizin evlatlarımızın özlük hakları için çalışmalar devam ediyor. Güzel haberler vereceğiz."

Tek tip askerlik: "Çalışıyoruz. Geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor."

S-400'lerin alımı: "Planlandığı gibi devam ediyor."