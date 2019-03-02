Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması: Talimat bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon hazırlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç ve Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyona ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bunu yapacağız. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız" dedi.

ABD ve Türkiye’nin, Suriye’den çekilme sürecini koordine etmek için oluşturduğu "ortak görev gücü" geçtiğimiz gün Ankara'da ikinci defa bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye’nin toplantı çerçevesinde ABD’nin asker çekme süreci kapsamında Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki askeri üslerin ya TSK'ye devredilmesini talep ettiği ya da imha edilmesini istediği öne sürüldü. Türkiye’nin ABD ile anlaşmanın sağlanamaması durumunda Suriye’ye askeri operasyon seçeneğini müzakere ettiği iddia ediliyor.