Hulusi Akar'dan 'operasyon' açıklaması: Önümüzde Menbiç ve Fırat'ın doğusu var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Önümüzde Menbiç ve Fırat'ın doğusu var, yoğun çalışıyoruz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sincar ve Karacak'a düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akar, "Herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı" dedi.

Akar, "Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda yoğun bir şeklide çalışmaktayız. Olayları yakinen takip etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin harekatla istihbaratla görevli birimleri, kuruluşları elinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar, vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyorlar. Şu anda Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.