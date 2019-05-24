Hulusi Akar’dan NATO mesajı: Taahhütleri eksiksiz yerine getiriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile katıldığı Konya’daki Anadolu Ankası Tatbikat töreninde ‘Türkiye’nin NATO ile ilişkileriyle ilgili kimsenin olumsuz birşey söylemeye hakkı yok’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Anadolu Ankası Tatbikatı’nın Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen kapanış törenine katıldı.

Akar törende, NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara karşı yaptıkları taahhütleri de eksiksiz yerine getirildiğini kaydederek, şunları söyledi:



“Türkiye’nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından, tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan’dan Adriyatik’e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı’ içinde ülkemizin ve milletimizin birliğini, bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumak ve kollamak için gece- gündüz, yağmur- çamur, dağ- bayır demeden kendilerine verilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirdi, getirmeye devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.’



Akar, aynı zamanda; ‘FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor. Yeni bilgiler, belgeler çıktıkça yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.