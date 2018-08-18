Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD silahlı kuvvetlerinin Menbiç'teki faaliyetlerinin 'planlandığı biçimde' sürdüğünü belirterek, ortak devriye faaliyetlerine yönelik eğimlerin 'yakın zamanda başlamasının öngörüldüğünü' bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam ediliyor" dedi.

Akar yaptığı açıklamada, “Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.