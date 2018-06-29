Hulusi Akar'dan 'Menbiç' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Menbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Menbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Suriye sınırındaki birlik ve karargahlarda incelemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, ayrıca Menbiç'le ilgili üzerinde mutabık kalınan Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda ABD Silahlı Kuvvetleri ile gerekli temas ve koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, bu kapsamda ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla koordineli devriye faaliyetlerinin icra edildiğini, YPG'nin Menbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini bildirdi.

Akar, son aylardaki operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.