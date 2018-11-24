Hulusi Akar'dan 'gözlem noktası' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye sınırında oluşturmayı planladığı gözlem noktalarına ilişkin 'Bu tür uygulamalar bölgedeki karmaşık durumu daha da karmaşık hale getirir' dedi. ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları oluşturacaklarını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı gözlem noktalarının "bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğini" söyledi.

Akar gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine, Kanada'daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiğini söyledi. Akar “Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara gerek olmadığını da ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, sınırlarının ötesinden gelebilecek her türlü risk ve tehdide karşı gerekli tedbirleri alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. ABD’li müttefiklerimizin PKK’dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG’lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Mattis, hafta içinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin taleplerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıklamış, kurulacak gözlem noktaları için Dışişleri Bakanlıkları ve ordular arasında temasların sürdüğünü belirtmişti.



RUSYA SAVUNMA BAKANIYLA 'İDLİB' GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün telefonda görüştü. Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'nin İdlib ve Tel Rıfat bölgelerindeki durumun ele alındığı görüşmede sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği ifade edildi.

Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile geçen salı günü Rusya'nın Soçi kentinde Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.