Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesinin olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini belirterek, 'F-35 projesinin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Görüşme son derece yapıcı, son derece olumlu bir yaklaşım içinde geçti" diyen Bakan Akar, "Birçok konuyu çok daha iyi anladıklarını, bu konularda bizim görüşlerimize çok yaklaştıklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik" ifadesini kullandı.

Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Akar, şu yanıtı verdi:

"Stratejik ortaklar olarak ekonomi ve güvenlik konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan birisi de F-35 konusu. F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Zaten bu, bütün taraflarca kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk."

Akar, F-35 savaş uçağı tedariki kapsamında gönderilen pilotların uçuş eğitimi ile bakım ekibinin teknik eğitimlerinin devam ettiğini de vurguladı.

Patriot sistemleri konusuna da değinen Bakan Akar, "Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Amerikan tarafından bize, ülkemizin ihtiyacı olan hava ve füze savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif ortaya konuldu. Bu teklifin şu anda ilgili kurum ve kişiler tarafından yoğun ve ayrıntılı bir şekilde çalışıldığını kendilerine ifade ettik. Bu çalışma biter bitmez görüşlerimizi kendilerine bildireceğimizi ifade ettik" diye konuştu.

