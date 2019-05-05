Hulusi Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır" açıklaması yaptı.

"Sağduyu, işbirliği" çağrısında bulunan Akar, Türkiye'nin haklarını korumada kararlı olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin, tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde, diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inandığını" söyleyen Akar, "bu prensip doğrultusunda hareket ettiğini, muhataplarından da aynı hassasiyeti beklediğini" ifade etti.

Akar, "Türkiye Cumhuriyeti, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı ve saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya da hazırdır" diyerek, "karşılıklı güven, barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan uzak durulması gerektiğini" söyledi.

MISIR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj yapma niyeti nedeniyle uyarıldığı açıklanırken, tek taraflı atılacak herhangi bir adımın bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar verebileceği belirtilmişti.

Yazılı açıklamada, Türkiye'nin tek başına yapacağı çalışmaların bölgede güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, devletlerin bölgedeki herhangi bir faaliyetinde uluslararası hukuk kurallarına ve hükümlerine uyması gerektiği vurgulanmıştı.

Mısır tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj çalışmaları niyetine ilişkin gelişmelerin "ilgiyle ve endişeyle takip edildiği" belirtildi.