Hulusi Akar'dan 'değerli arkadaşlarım' savunması: İnsafsızlık...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırı sonrası kuşatılan evin önünde yaptığı konuşmada 'değerli arkadaşlarım, mesajınızı verdiniz' demiş, bu sözler tepki çekmişti. Akar, eleştirilere ilişkin, 'hem ayıp hem insafsızlık' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evi kuşatanlara hitaben yaptığı konuşmada kullandığı "değerli arkadaşlarım, mesajınızı verdiniz" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Posta'dan Murat Çelik'e konuşan Akar, "Görüntüler ortada. Oradaki herkes de şahit. 'Hemşehrilerim' diye başlayıp 'Dinleyin' diyorum, 'Değerli arkadaşlar' diyorum. Benim hitap ettiğim köy halkı, Çubuklular… Kadınlar, çocuklar, evlerde, tepelerde, oradaki bütün insanlar. O insanların büyük kısmı şehidimizi toprağa verip gelenler. O konuşma sırasında, evin çevresini saran grup olay yerinden uzaklaştırılmış zaten. Bunu sanki saldırgan kişilere söylenmiş gibi göstermeye çalışmak hem ayıp hem insafsızlık" dedi.