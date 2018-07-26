Hulusi Akar'dan 'Cemaat' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Cemaat yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’a konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, “TSK, FETÖ’den tamamen temizlendi diyebilir miyiz?” sorusuna, “Yok tabii, bunun için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah sonunu getireceğiz. Bunun lamı cimi yok” yanıtını verdi.

Akar, profesyonel askerliğe geçişe ilişkin ise, “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.