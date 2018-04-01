Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması

Afrin operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor' dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Afrin'deki askeri operasyona ilişkin konuşan Akar, şunları söyledi:

“Bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde son dönemde bölücü terör örgütü ağır kayıplar verdi. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edilecek. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımızla birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürmekte. Terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehit ve gazilerimizin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak. Geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabı sorulacak”