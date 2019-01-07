Hulusi Akar'dan ABD'ye yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un açıklamalarına yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün İsrail'de yaptığı açıklamada "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz" demiş, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Bolton'un sözleri üzerine dün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" ifadelerini kullanmıştı.

