Hulusi Akar'dan ABD'ye: Biz ortağız, 'S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız' diye bir madde yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 krizine ilişkin, 'Biz 9 ülkenin bulunduğu bir ortaklıktan bahsediyoruz. Başlangıçtan itibaren F-35 ile ilgili taahhüt ettiğimiz bütün yükümlülükleri aksaksız, eksiksiz yerine getirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ortaklıkta 'S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız' diye bir madde söz konusu değil' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda katıldığı NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

JEFFREY'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesi hatırlatılarak, "Ankara'da görüşmeler yapmıştı sonrasında özellikle sizinle görüşmek için İstanbul'a geldi. Görüşmede hangi konu başlıkları ele alındı, güvenli bölge konusunda ABD ile Türkiye tezleri artık daha yakın demek mümkün müdür?" denilmesi üzerine Akar, şunları söyledi:

"Büyükelçi Sayın Jeffrey nezaket göstererek İstanbul'a geldi. Burada çok yararlı, olumlu bir görüşme yaptık. Bütün görüşlerimizi, tezlerimizi, tekliflerimizi, taleplerimizi açık şekilde masaya koyduk, kendileri de bunu büyük anlayışla dinlediler. Daha önceki görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz görüşlerimizi tekrarlamakla birlikte bizim görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten de son derece mutlu oldum. Dileğimiz, temennimiz önümüzdeki günlerde yapacağımız diğer görüşmelerle de güvenli bölge başta olmak üzere ikili konularda birbirimize yaklaşacağımızı görüyorum. Biz Fırat'ın doğusunda gerçekten ülkemize, halkımıza, sınırlarımıza bir terör tehdidi olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bunun için alınması gereken ne tedbir varsa bunları almaya çalışacağız, ona çalışıyoruz. Gayretimiz bu. Bu manada dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız ABD'den bizim talebimiz PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılmasını, bunların silahlarının toplanmasını ve sınırlarımızdan en az 30-40 kilometre güneye doğru götürülmesidir."

'TUTUMLARINDA BAZI ESNEKLİKLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

"30-40 kilometrede terör örgütü PKK/YPG'nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.

Ayrıca bu görüşmelerin faydalı olduğu kanaatinde olmakla beraber aynı zamanda dostlarımıza, Sayın Jeffrey'e bir kez daha ciddi şekilde zaman kaybettiğimizi, dolayısıyla bu zaman kaybının bir anlamda teröristlere imkan, fırsat verdiğini, bunun da ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliğini risk altına attığını, bundan bir an önce kurtulmamız gerektiğini kendilerine ifade ettim."

'ABD'YE FIRAT'IN DOĞUSUNDA 'TEDBİR ALINMALI' MESAJINI İLETTİK'

Güvenli bölgeye yönelik takvimin olup olmadığı sorulan Akar, "Zamanla ilgili kullandığımız terim 'bir an önce.' Bir an önce bu konuda ikili karar, tedbir almamız. Daha önce beraber çalıştık mümkün olmayınca Fırat Kalkanı Harekatı'nı tek taraflı, Türkiye olarak yaptık. Böyle bir durumda kalmak istemediğimiz kendilerine bir kez daha ifade ettim" diye konuştu.

Güvenli bölgenin kontrolünün kimde olacağına yönelik soru üzerine Akar, "Güvenli bölgede hiçbir şekilde YPG unsuru olmaması gerekir. Daha önce ABD'liler tarafından bazı koalisyon, Avrupa, NATO ülkelerine kara kuvvetleri unsurları göndermeleri konusunda bir teklif oldu. Bu teklife kimse olumlu yanıt vermedi. Bu nedenle biz diyoruz ki TSK, Türkiye bu manada askeri ile diğer idari, lojistik unsurları ile burada faaliyet göstermeye yeteneği ve durumu müsait olan tek ülke, tek silahlı kuvvetler konumunda. Bu nedenle biz birlikte iş yapmak istediğimizi kendilerine ifade ettik. Bunu yapabileceğimizi söyledik" yanıtını verdi.

'BİR ÜLKENİN İSTEĞİYLE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMAMIZ HUKUKA UYMAZ'

F-35 savaş uçağı projesindeki son durum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi ve proje dışına çıkarılma durumunda başka planların olup olmadığının sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

"Biz 9 ülkenin bulunduğu bir ortaklıktan bahsediyoruz. Başlangıçtan itibaren F-35 ile ilgili taahhüt ettiğimiz bütün yükümlülükleri aksaksız, eksiksiz yerine getirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bize mali, hukuku, idari bakımdan ne kadar sorumluluk verilmişse bunların hepsini yerine getirmiş bulunuyoruz. Bunu ABD tarafı da diğer ilgili taraflar da beyanlarında ifade ediyorlar. Ayrıca biz ortağız. Bu ortaklıkta 'S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız' diye bir madde söz konusu değil. Herhangi bir ülkenin, ortaklardan birinin isteği doğrultusunda bizim ortaklıktan çıkarılmamız hakka, adalete, hukuka uygun olmaz. Böyle bir şey söz konusu olmamalı.

'HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK, TESİSLERİMİZ, ÜSSÜMÜZ HAZIR'

Tabii ki eğer Türkiye bir şekilde bu ortaklıktan çıkarılırsa bunun mali, hukuk ve lojistik bakımından diğer ortaklara getireceği ve onların muhtemelen taşıyamayacağı çok ciddi yükler olacaktır. Bu nedenle bu konuda tarafların çok dikkatli, hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu konudaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar ki yapılan çalışmalar da yine planlandığı şekilde devam etti. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitimlerini sürdürüyor. Şu anda 4 uçak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmiş bulunmakta. Bunlar bizim uçağımız olarak orada eğitimlerde kullanılmakta. Bu faaliyetlerin devamı olarak da Kasım ayında da diğer uçakların Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Malatya'da bu konuda yapılması gereken hazırlıklarımızı yaptık, tesislerimiz, üssümüz hazır, uçaklarımızın gelmesini bekliyoruz."

'STOLTENBERG İLE BİR TELEFON GÖRÜŞMEMİZ OLDU

"S-400 hava ve füze savunma sisteminin F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağı"na yönelik açıklamalara ilişkin görüşü sorulan Akar,"Bizim iddiamız, değerlendirmemiz: F-35'lerle S-400'ler herhangi bir şekilde birbirini etkilemeyecek. Bununla alakalı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, almaya da hazırız. Eğer diyoruz, varsa herhangi bir teklifiniz onları da alır onlara göre tedbirlerimizi geliştiririz. Hatta bu konuda NATO'da bir çalışma söz konusu olduğunda... Geçenlerde Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı, olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını gördüm. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecekler, geldiklerinde bu konu daha teferruatlı bir şekilde kendileriyle görüşülecek. Biz bu konuda kendi tutumumuzun, değerlendirmemizin doğru olduğunu bir anlamda karşı tarafa anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.