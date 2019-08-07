Hulusi Akar'dan ABD açıklaması: Görüşlerimize yaklaştı, olumlu geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar, ABD heyeti ile yapılan Suriye'de güvenli bölge toplantısına ilişkin konuştu.

Akar, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti" dedi.

ABD heyeti ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanacağını açıklayan Akar, "ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz. Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik. Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı. Ama ABD ile hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik" diye konuştu.