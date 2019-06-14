Hulusi Akar'a soru sormayın...

Meclis Başkanlığı'na sunulan bir önergede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisine yöneltilen soru önergelerine verdiği yanıtlardan örnekler verildi ve Akar'ın önergelerin sorulma maksadına uygun olmayan yanıtlar verdiği söylendi.
ÖZGÜR ÖZEL: ÖNERGELERE GEREĞİNCE YANIT VERMEYEN BAKANLAR
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede Parlamento'nun en etkin denetim yollarından olduğunu söylediği soru önergelerine ilişkin bakanlardan gelen yanıtların yetersiz olduğuna dikkat çekerken "önergelere gereğince yanıt vermeyen bakanlar, kamu görevini ihmal etmektedir. Soru önergesi, Anayasa'da tanımlanan ve millet adına kullanılan bir denetim yetkisidir. Bu yetkinin içeriksizleştirilme çabalarına karşı en büyük sorumluluk yasama organının başkanı sıfatıyla size düşmektedir" dedi. Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın soru önergelerine alakasız, önergenin sorulma maksadına uygun olmayan yanıtlar verdiğini açıkladı ve Akar'ın tuhaf yanıtlarına örnekler verdi.
SORU: ÖSO'CULARA MAAŞ VERİYOR MUSUNUZ?
9 AY SONRA GELEN YANIT: CERABLUS VE AFRİN'DE GÖREVİMİZE DEVAM EDİYORUZ
Özel, Reuters Haber Ajansı’nda yayımlanan ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Türk yetkililerden maaş aldığına yönelik haberler üzerine verdiği 31 Ağustos 2018 tarihli soru önergesine Akar'ın 20 Mayıs 2019 tarihli yanıtında, TSK’nın Cerablus ve Afrin’de görevine devam ettiğini söylediğini aktardı. 15 Temmuz'un ardından firari TSK personellerinin isimleri ve iade taleplerini sorduğunu hatırlatan Özel, Akar tarafından 20 Mayıs 2019 tarihli verilen yanıtta, firari personel hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldığının ifade edildiğini, önergede yer alan firari personelin isimleri ve sayısına ilişkin soruya ise yanıt verilmediğini açıkladı.
KENDİ İMZALADIĞI MUTABAKAT ZAPTI HAKKINDA SORUYU DIŞİŞLERİ BAKANI'NA YÖNLENDİRMİŞ
Özel'in Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede aktarılan diğer örnekler şöyle:
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yuvalandığı yerlerden biri olarak öne çıkan Kara Harp Okulu’nda darbe girişimi öncesi FETÖ ile mücadelede yapılanlara yönelik olarak 1999-2015 yılları arasında Kara Harp Okulu’ndan kaç öğrencinin, hangi gerekçelerle ve hangi yıllarda ilişiğinin kesilmesine yönelik 16 Ocak 2019 tarihli soru önergeme, 15 Nisan 2019 tarihli verilen yanıtta, önergeyi vermemin asıl nedeni olan hangi yıl kaç öğrencinin ilişiğinin kesildiğine yönelik talebim yerine getirilmeden 1999-2015 yılları arasında ilişiği kesilen toplam öğrenci sayısı verilmiştir.
Yine Hulusi Akar, kendi imzaladığı İdlib Gerginliğinin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’na yönelik soru önergemi Dışişleri Bakanlığı’na, önceki Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bir konuşmasında vazife malulü rütbeli personele yönelik vaatlerini ise Çalışma Bakanlığı’na yönlendirmiştir.