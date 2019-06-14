Hulusi Akar'a soru sormayın...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, mecliste kendisine yöneltilen soru önergelerine alakasız yanıtlar vermesine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi. Özel, Akar'ın soru önergelerine verdiği tuhaf yanıtlara Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede yer verdi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan bir önergede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisine yöneltilen soru önergelerine verdiği yanıtlardan örnekler verildi ve Akar'ın önergelerin sorulma maksadına uygun olmayan yanıtlar verdiği söylendi.

ÖZGÜR ÖZEL: ÖNERGELERE GEREĞİNCE YANIT VERMEYEN BAKANLAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede Parlamento'nun en etkin denetim yollarından olduğunu söylediği soru önergelerine ilişkin bakanlardan gelen yanıtların yetersiz olduğuna dikkat çekerken "önergelere gereğince yanıt vermeyen bakanlar, kamu görevini ihmal etmektedir. Soru önergesi, Anayasa'da tanımlanan ve millet adına kullanılan bir denetim yetkisidir. Bu yetkinin içeriksizleştirilme çabalarına karşı en büyük sorumluluk yasama organının başkanı sıfatıyla size düşmektedir" dedi. Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın soru önergelerine alakasız, önergenin sorulma maksadına uygun olmayan yanıtlar verdiğini açıkladı ve Akar'ın tuhaf yanıtlarına örnekler verdi.

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Özel, Reuters Haber Ajansı’nda yayımlanan ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Türk yetkililerden maaş aldığına yönelik haberler üzerine verdiği 31 Ağustos 2018 tarihli soru önergesine Akar'ın 20 Mayıs 2019 tarihli yanıtında, TSK’nın Cerablus ve Afrin’de görevine devam ettiğini söylediğini aktardı. 15 Temmuz'un ardından firari TSK personellerinin isimleri ve iade taleplerini sorduğunu hatırlatan Özel, Akar tarafından 20 Mayıs 2019 tarihli verilen yanıtta, firari personel hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldığının ifade edildiğini, önergede yer alan firari personelin isimleri ve sayısına ilişkin soruya ise yanıt verilmediğini açıkladı.

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Özel'in Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede aktarılan diğer örnekler şöyle: