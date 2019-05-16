Hulusi Akar yeni askerlik sistemini Erdoğan'a sundu: 1+5 geliyor, bedellide yaş sınırı kalkıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi düzenlemesinin son haline ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP MYK üyelerine sunum yaptı. Yeni sisteme göre zorunlu temel askerlik eğitimi 1 ay olacak, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bedelli askerlik ise sürekli hale getirilecek ve yaş sınırı kaldırılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Akar'ın sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AKP MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri de yer aldı. Son şekli verilen çalışmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yükümlülük sistemini kökten değiştirecek yeni sistemle askerlikte kısa ve uzun dönem ikiliği kaldırılacak. Zorunlu temel askerlik eğitimi de 1 ay olacak. Yeni sisteme göre, lise mezunu ve altı gençler bir ay temel askerlik yaptıktan sonra zorunlu olarak 5 ay kıta görevinde bulunacak. Bu 6 ayın sonunda isterlerse terhis olacaklar ya da sözleşmeli olarak maaşlı 6 ay daha askerlik yapabilecekler. İlk kez, “yedek astsubaylık” uygulaması yapılacak. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylık yapabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale geldi. Bedelli askerlikte uygulanan yaş sınırı da kaldırılacak. Düzenlemenin 23 Haziran seçimlerinden önce Meclis'e sunulacağı belirtiliyor.