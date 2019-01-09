Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı ile İdlib'i görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İdlib mutabakatını ele aldılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada 'İdlib mutabakatının tam olarak uygulanması için Rusya ve İran ile birlikte çalışıyoruz" demişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib'deki gelişmelerin yanısıra Soçi'de imzalanan mutabakatın değerlendirildiği kaydedildi.

ÇAVUŞOĞLU, 'ÇALIŞIYORUZ' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada ''İdlib muhtırasının tam olarak uygulanması için özellikle Rusya ve İran ile birlikte çalışıyoruz. Sahada zorluklar var ama bunların üstesinden geliyoruz. Bir taraftan rejimin siyasi çözüm yerine askeri çözümü tercih etmesi diğer taraftan sahada radikal grupların olması ki son zamanlarda bazı çatışmalar da var, işimizi zorlaştırsa da bugüne kadar bu İdlib muhtırasının uygulamasında bir sorun yaşanmadı bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz'' demişti.