Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özelleştirilen tank palet fabrikasında işçilere yaptığı konuşmada ‘kamu tecrübesiyle özel sektörün bir araya getirilmesinin stratejik bir tercih olduğunu' savundu.

Milli Savunma Bakanı, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki özelleştirilen tank palet fabrikasında işçilere hitaben yaptığı konuşmada fabrikanın özelleştirilmesinin stratejik bir tercih olduğunu savundu.

19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kiralanarak özelleştirilen fabrikada işçilerin eylem başlatmasının ardından, Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile fabrikayı ziyaret etti.

MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nü ziyaretinde konuşan Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayii merkezlerinden biri olacağını, bunun ilk göstergesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelecek günlerde Karasu'da temeli atılacak fabrika olduğunu söyledi.

“Kamu tecrübesi ile özel sektörün bir araya getirilmesinin stratejik bir tercih olduğunu” savunan Akar, “Türkiye’nin savunma sanayii alanında geride kalmaması için özel sektörün hızından faydalanması gerektiği” görüşünü dile getirdi. “Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok” diyen Akar, personel tasfiyesinin olmayacağını, özlük haklarının korunacağını ileri sürdü.

Fabrikada üretilen ürünlerin “özel sektörün dinamizmi ve bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacağını” belirten Akar, "Süreçte saklı ve gizli bir şey yok, olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yapılan eylemlerle ilgili olarak “yaşanan süreçte yapılmak istenen provokasyonlara karşı itidal ve aklıselimle davranarak önemli bir duruş sergileyen" tüm işçilere teşekkür ettiğini söyleyen Akar, "Kimse gelip de bize ve size millilikten filan bahsetmesin. Çünkü biz gerçekten milliyiz, gerçekten yerliyiz, elimizden gelen neyse bunu da vatanımız ve milletimiz için yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKAR: TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

“Türkiye’nin güneyinde, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerini” söyleyen Akar, "Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” diye konuştu.

