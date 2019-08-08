Hulusi Akar Kuzey Kıbrıs'ta konuştu: Faturası ağır olur

Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi sürerken Kuzey Kıbrıs'a ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisanımünasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine ilişkin konuştu.

Kuzey Kıbrıs ziyaretinde konuşan Akar, "Türkiye hem kendisinin hem de KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumuştur ve korumaya devam edecektir. Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta lisan-ı münasiple söyledik, söylemeye devam edeceğiz Bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasp edilmesine asla göz yumulmayacaktır. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir" dedi.