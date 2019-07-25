Hulusi Akar, komuta kademesiyle ABD ile yaptığı görüşmeyi ve olası harekatı görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın komuta kademesiyle ABD ile yapılan görüşmeyi ve Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekatı görüştüğü ileri sürüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin, ABD heyeti ile yapılan görüşmeleri ve Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik olası harekatı görüştüğü öne sürüldü.

Akar, görüşme sonrası ABD heyeti ile görüşmeye ilişkin yaptığı görüşmede bunları aktardığı öne sürüldü , "Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı ABD'li heyete bir defa daha vurguladık" dedi.