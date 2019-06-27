Hulusi Akar, James Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldiği duyuruldu.

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Menbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

Açıklamada, "Akar tarafından muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı" ifadesi yer aldı.