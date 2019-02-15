Hulusi Akar: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk, teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi.

"PKK, PYD, YPG aynıdır" diyen Akar, güvenli bölgeye ilişkin konuşarak, "Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "güvenli bölge" talebine Türkiye de destek verirken, güvenli bölgenin kim tarafından kontrol edileceğine dair tartışmalar sürüyor. Trump'ın güvenli bölgenin ABD'nin "Batılı müttefikleri" tarafından kontrol edilmesini istediği, ancak bu konuda henüz bir uzlaşı olmadığı aktarılıyor.