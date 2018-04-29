'Hulusi Akar, Gül’ü helikopterle bahçesine inerek ziyaret etti'

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, 'Kendisini Türk iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandım ve Gül'ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldım' dedi. Özdağ, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, Gül'ü adaylıktan vazgeçirmek için yaptığı iddia edilen ziyarete ilişkin de konuştu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partisine yapılan Abdullah Gül önerilerine ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Gül'ü ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Abdullah Gül'ün aday olmaması için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan tarafından Gül'ün ofisine gönderildiği iddialarına ilişkin konuşan Özdağ, "Erdoğan devletin güvenlik güçlerini muhalefete baskı aracı olarak kullanıyor. Türkiye bir tek adam tarafından, Recep Tayip Erdoğan’ın keyfiyle yönetiliyor. Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Gül’ü helikopterle bahçesine inerek ziyaret ediyor. Bu konuşmanın içeriği açıklanmış değil. Bu konuşma rededilmiş değil. Aksine konuşmayla ilgili haber de aynen askeri rejimlerde olduğu gibi internet sitesinden geri çekilmiş. Bu ziyaret demokrasi mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ziyaretle Doğan Medya’nın satılması arasında da bir farklılık yok. İkisinde de baskı mekanizması işliyor” dedi.

Ümit Özdağ ayrıca Gül ile ilgili, “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan kişilerden telkinlere muhattap olduk İYİ Parti olarak. Fakat sayın Akşener çok sert ve kararlı bir şekilde bu mümkün değil dedi. Böylelikle Gül projesi doğmadan öldü" ifadelerini kullandı.

Programda "sizi arayan ve Gül’ün aday olmasını isteyen kişiler kim" sorusuna ise Özdağ, “Birçok değişik ve şaşırtıcı güç odağından telkinler geldi, basından, kendisini iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtanlardan, Türk iş dünyasının temsilcisi olarak kendini tanıtan birinden Gül’ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldık. Bu kişi heralde Mars’taki iş dünyasının temsilcisi” yanıtını verdi.