24 Haziran seçiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanlığı görevine getirilen Hulusi Akar, Erdoğan'dan yeni bir talepte bulundu.

Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, Akar'ın talebine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar, yeni dönemin Milli Savunma Bakanı.

Genelkurmay Başkanlığı da artık ona bağlı. Bakanlığa yani.

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) halihazırda bir bakan yardımcısı var.

Yeni bakan Akar’ın, bu sayıyı artırıp iki bakan yardımcısıyla çalışmayı düşündüğü konuşuluyor.

Ve Hulusi Akar, bu bakan yardımcılarından birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) bir orgeneral olmasını istiyor.

Yeni sistemde Genelkurmay Karargâhı bakanlığa bağlı olarak çalışacak. Karargâh ile bakanlık arasındaki koordinasyonu da işte atanacak o orgeneral / bakan yardımcısının sağlaması öngörülüyor.

Yeni sisteme geçiş döneminde ilişkileri kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak formül bu.

Akar’ın konuyu yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp onayını alması ve ardından belirlenen bakan yardımcılarının atanması bekleniyor."