Hulusi Akar Bahçeli ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi.

Devlet Bahçeli ile Hulusi Akar'ın gündemin sıcak başlıklarını görüşecekleri öğrenildi. Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak’ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekâtındaki son durum hakkında MHP liderini bilgilendirmesi bekleniyor.

Akar'ın bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir araya gelmesi bekleniyor.