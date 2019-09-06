Hulusi Akar: ABD’yle müşterek kara devriyesi 8 Eylül'de başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada Suriye'de ABD’yle kurulmayı planladıkları güvenli bölge çalışmalarında hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını söyleyerek, ‘Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2. Ordu Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada bölgede düzenledikleri operasyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında “Ne yapılması gerekiyorsa 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getireceğiz" dedi ve ABD’yle ortak kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını Türkiye’nin tek başına yaptığını söyleyerek, "Başlangıçtaki görüşmelere 'oraya hiçbir şekilde Türk askeri giremez' diye başladılar. Temaslar bir ay, iki ay devam etti. En son Ağustos'taki görüşmelerde belli bir program dahilinde, belli bir takvim üzerinde genel bir mutabakat oluştu. Biz Münbiç'i de Rakka'yı da unutmadık, verilen sözlerin tutulmadığını da unutmadık” dedi.

ABD’YLE ORTAK ÜÇ HELİKOPTER UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ

ABD’yle yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin Akçakale'de faaliyete geçtiğini hatırlatan Akar, "Orada bir Türk general ve bir ABD'li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. Üçüncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül'de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

B PLANIMIZ, C PLANIMIZ HAZIR

Akar, "YPG'nin PKK'dan farklı olduğunu söylemek en azından bizim aklımıza hakarettir. İstihbarat raporları ve açık bilgiler bunu net olarak gösteriyor. Oradaki teröristlerin YPG'nin, tamamen PKK'nın aynısı olduğunu kanıtlıyor" dedi. Akar şunları söyledi:

"Aynı şekilde karşı tarafın da verdikleri sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler bakanlar olarak, Genelkurmay Başkanımız, kuvvetlerimiz, heyetlerimizdeki general, amiral, subay, astsubaylarımız muhataplarına tekrar tekrar şunu söylüyor; 'Gecikmeye, oyalanmaya tahammülümüz yok'. Niye? Çünkü geçmişteki olayları unutmadık. Dolayısıyla biz bir an önce üzerinde mutabık kaldığımız, teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması, helikopter ve İHA faaliyetlerinin sürdürülmesi... Bu konuda ısrarlıyız, kararlıyız. Biz bu şekilde bu olayın gitmesi ve ülkemizin güneyindeki bu terör koridorunun tahribinden yanayız. Sınırlarımızın güvenliği, 82 milyonun emniyeti için çalışıyoruz. Beraber çalışalım. Olmadı mı, olmuyor mu? O zaman da B planımız da C planımız da hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tekrar tekrar söylediği gibi biz stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna uygun, birlikte terörle mücadeleyi yapmak istiyoruz. Biz sonuna kadar görüşmeler yoluyla, mutabakatla bu işi götürmeye çalışıyoruz ama bu hep böyle olacak, hep bekleyeceğiz değiliz. Böyle bir şey yok."