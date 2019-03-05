Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Hulusi Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Hulusi Bakanı Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Menbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Menbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

'BÖLGEYİ TÜRKİYE KONTROL ETMELİ'

Görüşmede Akar tarafından, "Türkiye'nin Menbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG'nin bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği" dile getirildi.

Akar, görüşmede kurulacak bölgeyi YPG'nin değil, Türkiye'nin kontrol etmesi gerektiğini savundu.