Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'la görüştü: YPG talebi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'la olan görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Rustem Berisha ve Moldova Savunma Bakanı Eugenie Sturza ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Forum kapsamında Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'la da bir görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'la olan görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar tarafından muhatabına, ABD'nin PKK'dan hiçbir farkı olmayan terör örgütü YPG ile olan işbirliğinden duyulan rahatsızlık ile bu işbirliğinin sonlandırılması konusundaki beklentimiz tekraren ifade edilmiştir" denildi.