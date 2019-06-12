Hulusi Akar 3 partiyi ziyaret edecek

Akar, yeni askerlik yasasıyla ilgili olarak CHP, MHP ve İYİP’i ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik yasasıyla ilgili olarak yarın CHP, MHP ve İYİP’in Meclis grup başkanvekilleriyle görüşecek.

Akar yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'yle ilgili olarak yarın CHP, MHP ve İYİP’in Meclis gruplarına ziyarette bulunacak ve grup başkanvekilleriyle görüşecek.

MHP'li Erkan Akçay, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın saat 15.00'te Bakan Akar bizi ziyaret edecek." dedi.

CHP'li Engin Özkoç ise yaptığı açıklamada, "Bakan Akar ile temas kurulmadı ama görüşme ihtimali yüksek" ifadesini kullandı.

