Hulusi Akar, 15 Temmuz davasında ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, 15 Temmuz Genelkurmay çatı davasında ifade verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili “çatı” davasında “katılan” sıfatıyla ifade verdi.

Akar, "Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır" dedi.