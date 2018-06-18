Hükümetten Almanya'ya 'Adil Öksüz' çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması gerektiğini söyledi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" şeklinde konuştu.

Alman basınında, "FETÖ" soruşturması kapsamında aranan firari Adil Öksüz'ün, Anadolu Ajansına (AA) gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtilmişti.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, "Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı" ifadesi kullanılmış, Öksüz'ün Berlin'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edilmişti.