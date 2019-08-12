Hükümet ile Türk-İş toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardı

Hükümet ile Türk-İş, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Anlaşmaya göre 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık.” dedi.

Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak" açıklamasında bulundu.