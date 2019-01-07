Hukukta Sol Tavır Derneği'nden 'Ceren Damar' açıklaması: Münferit bir cinayet değil...

Hukukta Sol Tavır Derneği, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Olayın, kişisel bir kusurun ürünü olan münferit bir cinayetle ilgili olmadığının altını çizme gereği duymaktayız. Burada söz konusu olan, bir toplumsal halin, bir toplumsal eğilimin en şiddetli biçimde dışa vurumudur' ifadelerini kullandı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesine ilişkin Hukukta Sol Tavır Derneği bir açıklama yayımladı.

"Ceren Damar Şenel’in katledilmesinden duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyor, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denilen açıklamada, "Cinayetin üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen konuyla ilgili pek çok söz söylendiğini görmekteyiz. Yapılan açıklamalarda, dile getirilen düşüncelerde sağduyu çağrılarının öne çıktığı gözlenmekte. Konunun tüm yakıcılığına rağmen soğukkanlı bir şekilde ele alınması gerektiği kuşkusuz. Ancak olayın, kişisel bir kusurun ürünü olan münferit bir cinayetle ilgili olmadığının altını çizme gereği duymaktayız. Burada söz konusu olan, bir toplumsal halin, bir toplumsal eğilimin en şiddetli biçimde dışa vurumudur. Söz konusu toplumsal eğilim, kişilerin bireysel çıkarları uğruna meşruiyet kaygısı gözetmeksizin her türlü eyleme kalkışabilecek olması, bazı örneklerde bu eylemlerin başka insanlara şiddet uygulamaya varabilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

Cinayetin failinin bir hukuk fakültesi öğrencisi, katledilen de bir hukukçu olmasının kendilerini mesleki anlamda da yaraladığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: