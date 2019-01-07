Hukukta Sol Tavır Derneği'nden 'Ceren Damar' açıklaması: Münferit bir cinayet değil...

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesine ilişkin Hukukta Sol Tavır Derneği bir açıklama yayımladı.
"Ceren Damar Şenel’in katledilmesinden duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyor, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denilen açıklamada, "Cinayetin üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen konuyla ilgili pek çok söz söylendiğini görmekteyiz. Yapılan açıklamalarda, dile getirilen düşüncelerde sağduyu çağrılarının öne çıktığı gözlenmekte. Konunun tüm yakıcılığına rağmen soğukkanlı bir şekilde ele alınması gerektiği kuşkusuz. Ancak olayın, kişisel bir kusurun ürünü olan münferit bir cinayetle ilgili olmadığının altını çizme gereği duymaktayız. Burada söz konusu olan, bir toplumsal halin, bir toplumsal eğilimin en şiddetli biçimde dışa vurumudur. Söz konusu toplumsal eğilim, kişilerin bireysel çıkarları uğruna meşruiyet kaygısı gözetmeksizin her türlü eyleme kalkışabilecek olması, bazı örneklerde bu eylemlerin başka insanlara şiddet uygulamaya varabilmesidir" ifadeleri kullanıldı.
Cinayetin failinin bir hukuk fakültesi öğrencisi, katledilen de bir hukukçu olmasının kendilerini mesleki anlamda da yaraladığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Hukuk fakülteleri, özellikle son yıllarda, kısa yoldan kazançlı bir meslek sahibi olma beklentisinin sembollerinden biri haline gelmiştir. Bu anlayışın kendisi her açıdan yeterince sorunludur. Bunun yanında bir de paramız kadar eğitim alma, paramız kadar adalete ulaşma ya da parayla her şeyi çözme fikri toplumda yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bu anlayış, kısa yoldan kazançlı bir meslek edinme fikriyle hukukçunun topluma karşı sorumluluğunu unutması hatta bu sorumluluğun reddi anlamına gelmektedir. Böyle bir anlayışın hukukçular arasında da yerleşiklik kazanıyor olması, toplumumuz için ciddi bir tehlike teşkil etmektedir.
Bu durumun tesadüf sonucu ortaya çıkmadığını biliyoruz. Egemen sınıfın Doğan Öz’leri katlederek, Halit Çelenk’leri yargılayarak boşaltmaya çalıştığı alana böylesi bir kariyerizm dolmaktadır. Bu kariyerizmin ne kadar gözü kara olabileceği sorusu ise maalesef tali kalmaktadır.
Derneğimiz, bu gidişatın kaçınılmaz olduğu fikrini reddetmektedir. Sorunu tespit edebiliyorsak, çözümü de geliştirebiliriz. Hukukçunun kendi varoluşunu toplumsal zeminde kavraması, kendisini topluma karşı bir sorumlulukla tanımlaması, eylemlerinin sonuçlarını bireysel geleceği bağlamında değil toplumun geleceği bağlamında değerlendirmesi gerekmektedir.
Değerli meslektaşımız hukukçu akademisyen Ceren Damar Şenel’i bir kez daha saygıyla anıyor, ülkemizin yurtsever, aydınlanmadan yana tüm hukukçularını bu anlayış etrafında buluşmaya ve mücadeleye davet ediyoruz.