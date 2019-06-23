Hukuk eğitimi 5 yıla çıkarılıyor

Hukuk fakültelerinde eğitim bir yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından alınan karara göre hukuk fakültelerinin eğitim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Yeni hukuk fakültelerinin açılması ise bir süreliğine mümkün olmayacak. Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri ile KKTC’deki hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralaması şartında değişiklik yapılması da planlanıyor.

KONTENJANLAR AZALTILACAK

Değişikliğe göre, üniversite sınavında ilk 100 bine giremeyen hiçbir öğrenci, hukuk fakültelerini tercih edemeyecek.

Toplantıda hukuk fakültelerinin sayısı eleştirilirken, bazı hukuk fakültelerinin kapatılması yerine mevcut kontenjanların azaltılması yoluna gidilmesi değerlendirildi.