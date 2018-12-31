HSBC Genel Müdürü'ne Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı, 2013 yılında Gezi Direnişi'yle ilgili sosyal medyada hesabında bir video paylaştı. Bir vatandaş, 5 yıl sonra paylaşımı şikayet etti. Selim Kervancı hakkında soruşturma açıldı.

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı'nın, 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımı soruşturma konusu oldu. Kervancı, Gezi Parkı Direnişi sırasında gazeteci Ayşe Arman'ın Twitter'da paylaştığı bir videoyu 'retweet' etti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, herhangi bir soruşturmaya sebep olmayan video nedeniyle bir vatandaş Kervancı'yı ihbar etti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Kervancı hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık bu kapsamda Kervancı'nın ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdı. Kervancı da avukatı Nazlı Kara ile birlikte 13 Eylül 2018'de İstanbul Emniyeti'ne gidip ifade verdi. Videonun Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde paylaşılmasına karşın soruşturmanın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülmesi dikkat çekti.

Kervancı, emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"Şikayete konu videoyu hiç izlemeden, içeriğini bilmeden retweet yaptığımı belirtmek isterim. Zira Ayşe Arman takip ettiğim bir yazardır. Kendisi, ‘Hitler'in Veda Busesi, Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor' isimli videoyu ‘güzel, göz at, seveceksin' notuyla paylaştığından daha sonra izlemek amacıyla, kayıtlı durması için herhangi bir yorum ilave etmeden ve görüş beyan etmeden retweet ettim. Ancak izlemeye fırsat bulamamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, makamına ve diğer kamu görevlilerine karşı hakaret kastım kesinlikle yoktur. Bu soruşturma nedeniyle son derece mağdurum. Şikayetçinin şahsıma ve mesleki itibarıma çirkin bir saldırıda bulunma amacıyla hareket ettiği düşüncesindeyim."